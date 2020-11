Carrello solidale a Minturno, l’iniziativa per le persone in difficoltà economica

Minturno –Da ieri, fuori tutti i supermercati presenti sul territorio di Minturno e frazioni si trovano posizionati i carrelli per aderire alla campagna di solidarietà per quelle famiglie che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica a causa della pandemia da Covid-19.

L’associazione Aps San Michele Arcangelo in collaborazione con don Cristoforo Adrano e la parrocchia di San Pietro Apostolo hanno posizionato fuori tutti i negozi di alimentari che aderiscono all’iniziativa il cosiddetto “carrello solidale”.

Una raccolta di alimenti che andrà avanti fino a quanto perdurerà questa situazione di emergenza sanitaria che ha provocato disagi economici in diversi nuclei familiari.

Con spirito di solidarietà e collaborazione uniti dall’obiettivo comune di sostenere quanti si trovano in difficoltà, i promotori si propongono di andare a sopperire alle carenze dovute al calo occupazionale causato dal coronavirus. Un tentativo di dare ristoro a quanti non possono o non riescono a lavorare in questo periodo.

Nel massimo rispetto del riserbo e della discrezione gli organizzatori cercheranno di dare risposte concrete grazie alla benevolenza che anima i cittadini di Minturno i quali, come di consueto, saranno capaci di dimostrare la loro generosità.

