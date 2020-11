Civitavecchia, a bordo di un treno Intercity con l’eroina nascosta nelle scarpe: arrestato

Civitavecchia – La Polizia Ferroviaria di Civitavecchia durante un controllo a bordo di un treno Intercity tra le stazioni di Civitavecchia e Genova ha sorpreso un tunisino di 44 anni con decine di grammi di eroina nascosta nelle scarpe.

I poliziotti hanno proceduto al controllo dello straniero, poi risultato pluripregiudicato e con diversi precedenti per droga. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente diversi grammi di droga.

Interrotto il servizio alla stazione Fs di La Spezia, i poliziotti hanno proceduto agli accertamenti sulla sostanza ed hanno arrestato l’uomo mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giorno successivo, il giudice del Tribunale di La Spezia ha convalidato l’arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, disponendo per lo straniero l’obbligo di dimora nel luogo di residenza e la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza che già percepiva.

