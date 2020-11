Coronavirus, il Sindaco di Latina positivo al tampone rapido

Latina – Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è risultato positivo a un tampone rapido al quale si è sottoposto nella giornata di oggi.

Data la positività si è sottoposto anche al prelievo per il tampone molecolare.

Nell’attesa di conoscerne l’esito, il Comune ha comunque già attivato le procedure previste dal protocollo sanitario.

Presumibilmente la Casa comunale verrà chiusa per essere sottoposta a sanificazione e le persone a lui vicine saranno poste in quarantena e, qualora anche il tampone molecolare dovesse risultare positivo, come da protocollo, anche i suoi più stretti collaboratori e i suoi familiari verranno sottoposti a tampone.

Dal Palazzo comunale fanno sapere che al momento le condizioni di salute del primo cittadino sono buone.

