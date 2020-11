Destinate agli indigenti le eccedenze alimentari prodotte dalle mense di Pomezia

Pomezia – Recuperare le eccedenze alimentari prodotte dalle mense scolastiche e distribuirle agli indigenti senza fissa dimora.

È l’iniziativa che la Croce Rossa – Comitato di Pomezia, in collaborazione con il Comune di Pomezia, ha avviato sul territorio per contrastare la povertà e gli sprechi alimentari. Il cibo in eccesso, recuperato nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, viene successivamente redistribuito a chi ha più bisogno.

“Ogni giorno avanza del cibo dalle mense – evidenza l’Assessore Miriam Delvecchio –. Si tratta di cibo spesso intatto e in eccedenza, che a volte neanche arriva sulle tavole. Dobbiamo evitare vada sprecato e distribuirlo a chi ne ha più bisogno. Il recupero delle eccedenze alimentari è il primo passo verso un nuovo modello di ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale”.

“Il cibo non si spreca – sottolinea il Sindaco Adriano Zuccalà –. La lotta agli sprechi è sempre stato uno dei nostri valori fondanti, ringrazio la Croce Rossa e la società Innova per questa importante iniziativa che mira a sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare offrendo un sostegno concreto alle persone indigenti e senza fissa dimora”.

