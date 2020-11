Fiumicino – “Sono ultimati i lavori nella palestra della scuola media in via Galtelli ad Aranova”. Lo afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Il cantiere – spiega – ha riguardato la ristrutturazione delle intere pareti e del soffitto, dove si e proceduto con la riverniciatura e l’installazione di particolari pannelli fonoassorbenti. Inoltre è stato revisionato l’impianto elettrico.

Foto 2 di 2



L’attenzione verso le scuole, comprese le palestre, è massima – aggiunge l’Assessore -. Questo intervento nella palestra di Aranova si va a sommare ai lavori di ristrutturazione della palestra della scuola Marchiafava di Maccarese e ai lavori fatti nella palestra della scuola Lido faro, oltre ai lavori in fase di ultimazione della nuova palestra con spogliatoi, spalti e ampi spazi della scuola Segré a Isola Sacra”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino