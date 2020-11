In piazza San Pietro durante l’Angelus del Papa con una pistola: denunciato turista

Roma – Nel corso di controlli in Piazza San Pietro, in concomitanza della recita dell’Angelus di Papa Francesco (leggi qui), gli agenti del commissariato Borgo, insieme agli uomini della Questura di Roma in servizio di ordine pubblico, hanno denunciato un cittadino italiano di 57 anni per porto abusivo di armi.

Sottoposto a controllo tramite rapiscan, l’uomo, in visita a Roma insieme ad un’altra persona, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani con il tappo rosso occultato da una sostanza modellabile, caricata con 5 cartucce a salve di cui una esplosa. Il turista si è giustificato con i poliziotti dicendo loro che la pistola serviva per difendersi da eventuali aggressioni di cani. Al termine degli accertamenti, la pistola è stata sequestrata e l’uomo denunciato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

