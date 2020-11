Incendio appartamento a Cerveteri: salvati un anziano, il figlio e il loro cagnolino

Cerveteri – Erano le 12 di stamattina quando si è sviluppato un incendio in un appartamento, al primo piano di una palazzina di tre piani, in località Sorbo, largo Buonarroti, nel comune di Cerveteri.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri, Bracciano e l’autoscala proveniente dal distaccamento di Civitavecchia.

I soccorritori sono stati tempestivi e, in breve, hanno tratto in salvo un uomo di 81 anni ed il figlio 40enne che chiedevano aiuto dal balcone dell’abitazione.

Una volta entrati in casa i vigili del fuoco sono riusciti a crearsi un varco tra le fiamme e hanno raggiunto i due uomini sul terrazzino.

Portati in salvo, l’81enne e il 40enne sono stati affidati alle cure dei sanitari accorsi con due ambulanze, mentre gli operatori preposti alle operazioni di spegnimento dell’incendio hanno proseguito le attività, impedendo che il fuoco si propagasse andando a colpire anche altri appartamenti dello stabile.

I due uomini tratti in salvo, si trovavano apparentemente in buone condizioni, tuttavia l’anziano, per il quale è stata necessaria anche una bombola d’ossigeno, è stato trasportato per precauzione, presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

I vigili del fuoco, nel sedare le fiamme, non hanno dimenticato di salvare anche il cagnolino che si trovava nell’appartamento del quale è divampato l’incendio.

Adesso spetterà ai carabinieri di Cerveteri insieme agli esperti dei vigili del fuoco stabilire quale sia stata l’origine del fuoco.