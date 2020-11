Isola Sacra si illumina con i nuovi lampioni a led

Fiumicino – Molte strade di Isola sacra sono state illuminate questa sera con nuovi lampioni a led, alla presenza del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

Nel dettaglio sono state illuminate via Manci, via Ulderico De Cesaris e alcune traverse interne di via Passo Buole.

Nuova illuminazione e nuovo asfalto anche per via Cavalli, via Ampezzan e via Argenton.

Accesi i lampioni anche a Case nei campi, in via Belardo e via Bonocore, mentre nuovo asfalto è stato messo in via Zanini, in via Donnini e zone limitrofe.

“Abbiamo reso più sicure molte strade di Isola sacra che da decenni erano al buio”, commentano il sindaco Montino e l’assessore Caroccia. “Adesso nuovi interventi sono in programma nelle località al nord”, concludono.