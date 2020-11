Ladispoli, ampliato l’orario delle farmacie Flavia Servizi

Ladispoli – La Flavia servizi rende noto che da lunedì 23 novembre le farmacie comunali hanno ampliato l’orario di apertura al pubblico.

Tra le novità la farmacia 1 di via Firenze e la 4 di via Roma il pomeriggio sono aperte al pubblico dalle 16:00 (precedentemente alle 16:40), mentre la 3 di via Bari il sabato effettuerà orario continuato. Inoltre l’apertura domenicale non sarà più svolta dalla farmacia 2 di viale Europa ma dalla 3 in via Bari.

Questi gli orari di apertura:

Farmacia numero 1, via Firenze 44, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30;

Farmacia numero 2, viale Europa 22, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato);

Farmacia numero 3, in via Bari 72, aperta tutti i giorni (compreso domenica e festivi) dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato);

Farmacia numero 4, via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

