Santa Marinella, due nuove postazioni per eseguire i tamponi rapidi: ecco dove si trovano

Santa Marinella – Istituite le due nuove postazioni, per Santa Marinella e Santa Severa, dove poter eseguire i tamponi rapidi e scoprire un’ eventuale positività al Covid 19.

Sono state comunicate, questa mattina, dall’assessore Emanuele Minghella e dal Sindaco Tidei le nuove modalità con le quali, le due farmacie del territorio in collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa avvieranno il servizio diagnostico istituito per andare incontro alle esigenze dei numerosi abitanti delle due cittadine balneari che necessitano di sottoporsi al test.

Tutti i mercoledì mattina il personale della farmacia Santa Teresa di Lisieux del dottor Palermo sarà presente presso il Palazzetto dello sport di via delle Colonie a Santa Marinella, a disposizione delle persone che intendono eseguire il tampone rapido il cui esito, in caso di positività, potrà essere confermato solo da un successivo altro esame del test molecolare.

Per i test rapidi, che vengono eseguiti privatamente e a pagamento non occorre presentare alcuna ricetta o prescrizione del proprio medico curante. Il servizio sarà attivo solo il mercoledì mattina, dalle ore 9 alle ore 13.

L’equipe della Farmacia Manduzio di Santa Severa, sarà invece ospite, ogni giovedì mattina, nel medesimo orario, ovvero dalle 9 alle 13 della sede della Cri di via Zara nella zona della 167 della frazione turistica.

“Siamo convinti – dichiara il Sindaco Pietro Tidei – che in questo modo, oltre a fornire un servizio importante alla popolazione, in un periodo in cui le possibilità di essere venuti a diretto contatto con soggetti positivi al Covid stanno costringendo molte persone a eseguire il test, saranno rispettate tutte le norme di sicurezza.

Allestire una postazione per la diagnosi di positività al Covid all’interno dei locali di una farmacia, infatti, non avrebbe assicurato il necessario distanziamento tra persone anche potenzialmente già contagiate o asintomatiche. In questo modo invece chi deciderà di sottoporsi al test rapido non correrà nessun rischio e avrà la certezza di eseguire l’esame in completa sicurezza”, conclude il Sindaco.

