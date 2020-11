“Voci nel silenzio” di Minturno: il webinar per sostenere le vittime di violenza

Minturno – “Violenza domestica e lockdown: costrette in casa ma non al silenzio”.

E’ il titolo di un webinar organizzato dall’associazione antiviolenza Voci Nel Silenzio di Minturno, in collaborazione con lo sportello di ascolto del Garante Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio diretto dalla dottoressa Monica Sansoni, criminologa e criminalista forense.

L’associazione che si occupa di accoglienza e assistenza legale e psicologica di vittime di violenze, collabora già da qualche anno con la dottoressa Sansoni, soprattutto per quanto riguarda la presa in carica dei minori, ma anche la prevenzione nelle scuole del Sud Pontino.

“Questo webinar è finalizzato a dire alle donne che anche in questo difficile momento, che le vede più fragili e indifese, a causa delle grosse limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, non sono comunque sole – dice la presidente dell’associazione Maria Teresa Conte – ci sono app come YouPol della Polizia di Stato e linee telefoniche riservate che consentono attraverso una chat di chiedere aiuto, in sicurezza e soprattutto ci sono professionisti e forze dell’ordine che continuano ad essere presenti”.

Il webinar gratuito e aperto a tutti, si svolgerà mercoledì 25 novembre alle ore 17 sulla piattaforma Zoom. Si può richiedere il link di accesso tramite messaggio whatsapp al 347-4941353.

