Covid-19 a Fiumicino, Severini: “Bene i dati sui contagi ad Isola Sacra, ma si faccia anche per le altre località”

Fiumicino – “Il bollettino dei contagi da Coronavirus nel nostro territorio, fornito dal Sindaco ieri (leggi qui), presenta una novità: ci è stato comunicato anche il dato preciso dei positivi di Isola Sacra. E’ un bene che il Sindaco cominci a dare segnali in questa direzione e che comunichi i dati suddivisi per località, ma bisogna fare di più”. A dichiararlo in una nota stampa, è Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Per avere un quadro ancora più completo, – prosegue il Capogruppo – infatti, sarebbe opportuno fornire anche i dati dei contagi che riguardano tutte le altre località del territorio di Fiumicino. Questa è una battaglia che Crescere Insieme porta avanti da sempre e confidiamo questo sia solo uno dei primi passi mossi dall’Amministrazione”.

“Siamo ottimisti, – conclude Severini – ribadiamo che il Sindaco ha fatto bene a fornire i dati di Isola Sacra, ma è ora che si facciano ulteriori sforzi per informare meglio la cittadinanza sui dati di circolazione del virus. Resta comunque fondamentale la collaborazione delle persone, che devono continuare ad indossare le mascherine e ad evitare assembramenti”.

