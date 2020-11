Fiumicino, in arrivo contributi per il pagamento degli affitti e fondi per la morosità incolpevole

Fiumicino – “Durante l’ultima Commissione dei Servizi Sociali è stata affrontata la problematica relativa ai fondi per la concessione dei contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020 dei buoni affitti, pubblicata nell’albo pretorio con il numero registro 5679 del 23-11-2020”. Lo dichiara in una nota stampa, il presidente della Commissione Politiche sociali Armando Fortini.

“Inoltre – prosegue il Presidente – è stata affrontata la gestione dei fondi della morosità incolpevole destinati agli inquilini morosi incolpevoli. In Commissione, dove erano presenti anche l’assessora ai Servizi Sociali Alessandra Colonna e il dirigente d’area Fabio Sbrega, è stato deciso di pubblicare a stretto giro sul sito del Internet del Comune le modalità di accesso ai contributi con il supporto della documentazione e modulistica per richiedere l’accesso ai contributi”.

“L’Amministrazione – conclude Fortini – sta mettendo in campo tutte le opportunità di aiuto ai cittadini attraverso gli strumenti che il Governo centrale e Regione mettono a disposizione per superare questo momento di grave crisi economica”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino