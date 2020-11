Fiumicino – “Il degrado a Fiumicino ha toccato il fondo: sono uscita di casa con mio figlio piccolo e a terra era pieno di siringhe. Ha rischiato seriamente di pungersi”. Con queste parole a ilfaroonline.it una mamma di Fiumicino denuncia la situazione di degrado presente nel comune che, date le numerose segnalazioni, avrebbe raggiunto l’apice dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

“Da quando l’impegno è rivolto esclusivamente al Covid – racconta la cittadina -, a Fiumicino il degrado è aumentato. In ogni via ci sono mascherine, guanti e rifiuti a terra, oltre alle macchine abbandonate da tempo”.

Foto 3 di 3





“Questa mattina però sono uscita di casa e ho trovato numerose siringhe usate a terra in via delle Meduse, una via centrale di Fiumicino. Aldilà della provenienza sconosciuta delle siringhe, queste sono un pericolo per la salute e la sicurezza di adulti e bambini che potrebbero calpestarle, come stava per fare mio figlio”.

“Di notte le persone transitano nella via, nonostante il coprifuoco, e la mattina lasciano questi bei ‘regali’. Sono molto preoccupata”, conclude la residente.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino