Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia: il Sindaco di Fondi visita l’I.C. Don Milani

Fondi – Distanziati, ordinati, mascherati e felici di vivere una giornata di “festa” ma anche di riflessione: sono gli studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi che hanno celebrato la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ospite d’eccezione il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che, prima del suo discorso, ha potuto fare un tour alla scoperta dei disegni e delle riflessioni dei ragazzi.

“Il diritto allo studio è un diritto alla libertà – ha detto ai piccoli studenti il primo cittadino – sapevo già quanto siete bravi ma oggi avete dimostrato di essere un orgoglio per la nostra città. In questi giorni in cui tutto il mondo vive un momento difficile vi chiedo di essere ancora più responsabili e di riportare queste parole ai vostri genitori e ai vostri cari perché la responsabilità è anche un momento di sensibilità nei confronti del prossimo e di chi sta male.

Non dovete essere la speranza di un mondo migliore – ha concluso il sindaco leggendo le parole di un bellissimo cartellone – dovete essere la certezza di un mondo migliore. L’augurio è che tutti i diritti che avete scritto su questi fogli e disegni colorati rimangano per sempre impressi nelle menti di tutti voi”.