Il Papa: “Troppo spesso le donne sono offese e violentate, serve fare di più per la loro dignità”

Città del Vaticano - "Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi... Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna". Papa Francesco, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alza nuovamente la voce a difesa della loro dignità e lo fa tramite un tweet postato sul suo account @Pontifex tradotto in nove lingue.

Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate, violentate, indotte a prostituirsi... Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità di ogni donna. — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 25, 2020

