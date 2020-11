Nuova postazione per test rapidi a Fiumicino, il “grazie” di Califano a medici e Misericordia

Fiumicino – “Oggi a Fiumicino si sperimenta un nuovo impegno comune nella lotta al Covid grazie al drive-in che si inaugurerà nel pomeriggio, voluto da Regione Lazio e Asl. Un ringraziamento va ai medici di base che hanno risposto al nostro appello in maniera volontaria, all’Autorità Marittima e alla Misericordia per l’impegno e all’amministrazione locale”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che aggiunge: “Il nuovo ‘point’ permetterà di eseguire test rapidi continuando quel massiccio piano di monitoraggio che a oggi fa del Lazio la Regione con più tamponi eseguiti in Italia. Un lavoro associato a quello che da qualche giorno si sta portando avanti anche in più di cento farmacie della Regione con ottimi risultati.

Non va dimenticato il grande sforzo che tutti noi, cittadini e istituzioni, stiamo compiendo per il contenimento del Covid-19 che ci ha permesso di evitare restrizioni ben peggiori e di avere un indice di contagiosità al di sotto dell’1 che fa guardare al prossimo futuro con maggiore ottimismo. I dati non ci permettono di allentare la presa ma la strada è quella giusta in attesa del vaccino, uno dei quali sperimentato allo Spallanzani grazie anche a fondi regionali, che ci libererà finalmente da quest’incubo”.

