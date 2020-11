Ostia dice “no” alla violenza sulle donne con il flash mob del liceo Giovanni Paolo II

Ostia – Ricorre oggi, 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E le studentesse e gli studenti del liceo coreutico Giovanni Paolo II l’hanno voluta celebrare con un flash mob in piazza Anco Marzio, dando vita ad un vero e proprio spettacolo nel cuore di Ostia: i ragazzi, infatti, hanno danzato sulle note di “Break the Chain”, canzone simbolo della lotta alla violenza di genere in tutte le sue forme.

Ad organizzare l’evento, il Laboratorio Una Donna, che da anni è al fianco delle donne vittime di violenza domestica e non solo. “La lotta contro la violenza sulle donne – spiega la presidente Maricetta Tirrito – non è un argomento che si tratta soltanto il 25 di novembre. La società deve essere impegnata tutta, soprattutto a supporto delle associazioni come la nostra, che tutti i giorni fanno la differenza”.

“Le donne – continua Tirrito – non sono la differenza, ma la fanno nella vita di tutti i giorni: come madri, come mogli, come donne fortemente impegnate in questa società. Diamo una mano ad ogni donna che vuole ritornare ad appropriarsi della propria esistenza perché chi vuole denunciare sappia di non essere solo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio