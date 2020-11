Palazzo Chigi si illumina di rosso in ricordo delle donne vittime di violenza

Roma – Mercoledì 25 novembre, alle ore 18.00, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Presidente Giuseppe Conte e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ricorderanno insieme le donne vittime di violenza. L’iniziativa, che si svolgerà a Palazzo Chigi, sarà trasmessa in diretta streaming su governo.it. Dalla mezzanotte di mercoledì 25 novembre, e per tutta la giornata, Palazzo Chigi sarà illuminato di rosso in ricordo delle vittime di violenza. (foto Facebook Palazzo Chigi)