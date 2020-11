SuperEnalotto, la fortuna bacia Santa Marinella: centrato un 5 da oltre 12mila euro

Santa Marinella – La provincia di Roma fa doppietta al SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 24 novembre ha infatti fatto felici due fortunati giocatori che hanno centrato un “5” da 12.663,24 euro l’uno. La prima schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata a Fonte Nuova presso la Tabaccheria Fiorenza su Via Nomentana 445 mentre al seconda è stata giocata a Santa Marinella presso la Cabala in via Valdambrini 133.

Il concorso di domani vedrà in palio un Jackpot da 69,3 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.