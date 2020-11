Violenza su donne e bambini: tavola rotonda in streaming dal Comune di Formia

Formia – Il Comune di Formia, dopo aver organizzato per la settimana dal 19 al 25 novembre una serie di eventi online per informare e sensibilizzare sul tema della violenza non solo femminile ma anche giovanile e infantile, ha programmato per oggi, 25 novembre, un incontro in streaming sulla pagina facebook del Comune di Formia.

A partire dalle 15 e in collegamento dalla sala Ribaud si svolgerà una tavola rotonda sul Codice rosso e sulla violenza di genere ad un anno dall’entrata in vigore della legge.

Interverranno al dibattito l’associazione forense Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani) sovente in prima linea contro la violenza sulle donne e sui bambini.

Sarà presente anche il Sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Marina Marra, che in collaborazione con l’associazione “Mai più Vittima” parleranno della violenza di genere. Interverranno, oltre al sindaco Paola Villa, i rappresentanti delle forze armate.