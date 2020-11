Bilancio consolidato, Calcaterra: “Persa occasione per dimostrare unità ai cittadini di Fiumicino”

Fiumicino – “È amareggiante vedere come, in un momento storico così delicato per tutti, quando anche alla Camera tutto il centrodestra ha dato un segnale importante al Paese, votando compatto con la maggioranza lo scostamento di bilancio, altrettanto non è avvenuto nel Consiglio comunale di Fiumicino”. Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra

“Quella di oggi – spiega il Capogruppo – è stata un’occasione persa per l’opposizione per dare un segnale di compattezza e unitarietà alla cittadinanza, già così duramente messa alla prova dall’emergenza sanitaria in corso. Sarebbe stato più opportuno, ritengo, che tutti i consiglieri comunali votassero all’unanimità l’approvazione del bilancio consolidato 2019 e gli equilibri di bilancio 2020/2022, ma purtroppo così non è stato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino