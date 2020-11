Coronavirus, 10 nuovi casi a Fiumicino: salgono a 243 i cittadini positivi

Fiumicino – “Continua la crescita dei positivi nel territorio di Fiumicino. Secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3, oggi abbiamo 10 nuovi positivi e 3 guariti rispetto alla comunicazione precedente, per un totale attuale di 243 positivi, 7 in più rispetto a prima“. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Isola Sacra – spiega il sindaco – occupa il 54% del numero totale dei contagi, rimanendo la località al momento più colpita. Analizzando i dati, possiamo dire che tra le persone infettate dal Covid-19 il numero di uomini e donne è più o meno corrispondente e l’età media è di 45 anni. Il rapporto tra positivi e numero di abitanti è dello 0.30%“.

“Non posso che rinnovare l’invito a tutti – conclude Montino – a porre estrema cautela nel non creare assembramenti, indossando le mascherine sempre, igienizzando le mani, mantenendo le distanze e evitando affollamenti anche dentro le case. Solo con l’impegno di tutte e tutti riusciremo a far calare il numero dei positivi“.

