Covid-19, la Germania chiederà la chiusura delle piste da sci di tutta Europa

Berlino – Il governo federale tedesco intende muoversi per far sì che gli impianti sciistici restino chiusi in tutta Europa. Ad annunciarlo al Bundestag è stata la cancelliera Angela Merkel, sottolineando tuttavia come alcuni, come l’Austria, sembrano decisi a non associarsi a questo processo. L’annuncio della Merkel è stato accolto da reazioni e commenti in aula.

Quattro settimane fa, il governo ha deciso nuove misure anti-pandemia. “Quattro settimane dopo, possiamo vedere che questo ha permesso di fermare una drammatica crescita esponenziale”, ha spiegato la cancelliera, che ha parlato di un “primo successo” nella lotta al coronavirus, legato al fatto che il sistema sanitario è stato messo al riparo dal collasso. Tuttavia, ha aggiunto, un’inversione di tendenza non è ancora evidente. (fonte: Adnkronos)