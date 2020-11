L’omaggio della Bombonera a Maradona: nella notte resta illuminato solo il posto di Diego

Buenos Aires – La morte del Pibe de Oro ha lasciato tutti increduli e senza parole (leggi qui), soprattutto in Argentina, la sua patria. E se Napoli ricorda la “Mano de Dios” dedicandogli il San Paolo, è da brividi l’omaggio della Bombonera, stadio del Boca Juniors. Qui Maradona aveva un box riservato e nella notte, tra le più tristi della storia recente per gli argentini, lo stadio è stato completamente spento. Solo una luce è stata lasciata accesa, proprio quella del box riservato al Numero 10. Forse il modo più bello per salutare una vera leggenda.