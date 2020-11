Omicidio, narcotraffico e mafia ad Anzio: arrestati 4 membri del clan Gallace

Anzio -Altro duro colpo inferto dai carabinieri alla mafia che opera sul litorale laziale.

La scorsa notte gli uomini dell’Arma di Anzio coordinati dal comandante Giulio Pisani hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Arriva una svolta per l’indagine Appia, che oggi vede confermare l’ordine di arresto a seguito di pronunciamento della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione per altri 4 uomini appartenenti al clan Gallace. Tra i reati che gli vengono contestati c’è anche l’omicidio, il traffico di stupefacenti e l’associazione di stampo mafioso.

Le indagini sono probabilmente una prosecuzione di attività investigativa già avviata anni fa. Sembra, infatti, si tratti di un’ulteriore indagine che prende spunto da quella denominata “Caracas”, relativa a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti operante a Roma che, a sua volte, segue le inchieste denominate “Appia Due” e “Mithos”.

D’altro canto Anzio e Nettuno non sono nuovi a fenomeni di mafia.

Si facevano “affari” già dal 1998 e il 2004, fatti in merito ai quali la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata nel 2018 confermando il pronunciamento del Tribunale di Velletri: a operare era un’associazione per delinquere di stampo mafioso impegnata principalmente nel narcotraffico. In quella sede erano 17 gli imputati del processo denominato “Appia” e la condanna ha totalizzato nel 200 anni di reclusione. Esito di indagini svolte dai carabinieri del Ros.

Ma, a quanto pare, le attività investigative sono proseguite e proseguono ancora per scardinare totalmente l’organizzazione che si nasconde dietro quel traffico di stupefacenti.

Indagini che hanno portato oggi a ulteriori 4 arresti di membri del clan Gallace.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio