Papa Francesco ai giovani: “Diffondete il Vangelo sui social media”

Città del Vaticano – “Vi invito a coinvolgere altri giovani e utenti della rete diffondendo, anche attraverso i social media, la Parola di Dio“. Così Papa Francesco in un videomessaggio inviato dallo stesso Pontefice ai giovani dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Iusve). Dopo averli ringraziati “per aver preparato un cammino di Avvento ispirato alla Parola di Dio di ciascuna domenica e alla Lettera Enciclica Laudato si’”, il Santo Padre invita i giovani non solo a diffondere il Vangelo sui internet tramite i social media, ma anche a sensibilizzare i coetanei nella “cura della casa comune”. “Grazie. Prego per voi, e pregate per me!”, il saluto finale del Pontefice.

