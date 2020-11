Tpl a Fiumicino, la mozione di Baccini: “Installare nuove fermate in via Valderoa”

Fiumicino – Il capogruppo del centrodestra Mario Baccini ha presentato una mozione nella quale chiede al Sindaco il ripristino di una tratta del Trasporto Pubblico Locale a Isola Sacra, dato che “lo scorso 29 febbraio sono entrate in vigore le nuove tratte Tpl che hanno visto escludere dalla copertura del servizio pubblico di trasporto locale via Valderoa”, si legge nella mozione di Baccini.

Le motivazioni dell’Amministrazione che avrebbero portato alla soppressione della tratta sono adducibili alla “scarsa sicurezza stradale, tale da non consentire l’installazione delle relative fermate, eventualmente corredate di pensiline” che, secondo Baccini ,”hanno però di fatto isolato un’intera arteria importante di Isola Sacra sulla quale insistono diverse attività commerciali, supermercati e un centro fisioterapico”.

A risentire maggiormente della soppressione del servizio sono state “perlopiù persone anziane, magari non più idonee alla guida su strada, che hanno visto perdere l’unico mezzo di trasporto, che li collegava al resto della città”.

“Da segnalare la mancata copertura del Tpl altresì per Via Monte Solarolo, Via Castagnevizza e Via Redipuglia, che insieme alla sopra indicata via Valderoa costituiscono quasi un intero quadrante di Isola Sacra rimasto privo di questo importantissimo servizio pubblico”, si legge ancora nel documento.

Baccini con questa mozione chiede al Sindaco di “intervenire per l’installazione di nuove fermate, in corrispondenza magari, su tratti di questa via, in cui sussistono i sopra menzionati presupposti di sicurezza, individuabili almeno una, nell’area adiacente a due importanti supermercati e un’altra presso un parcheggio di recente realizzazione, vicino al ponticello su uno dei canali di bonifica”.

“Confidando nella sensibilità dell’amministrazione – scrive in una nota stampa il Comitato ViviAmo Fiumicino -, ringraziamo il presidente Mario Baccini, che su nostra segnalazione ha presentato la mozione sul ripristino di una tratta del Tpl riguardante alcune arterie di Isola Sacra, rimaste escluse dal nuovo piano Tpl, in vigore dal 29 febbraio 2020. Come comitato spontaneo, ribadiamo la nostra natura propositiva, su temi che riguardano gli interessi del nostro territorio e dei nostri concittadini”.

