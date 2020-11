Trasporto pubblico, Severini: “Ok alla mozione sulla linea 15 Tpl. Un successo la modifica del tracciato”

Fiumicino – “L’appello volto a richiedere un nuovo percorso Tpl che togliesse dall’isolamento la scuola media Aranova, la polisportiva ed il complesso abitativo “Le Muracciole” (leggi qui) è stato accolto: è stata, infatti, approvata la mia mozione in cui ribadivo la necessità urgente di modificare la linea del trasporto pubblico. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Per soddisfare questa esigenza, – prosegue il Capogruppo – tramite un emendamento votato dal Pd è stata richiesta la possibilità di ampliare la linea 14 creando un nuovo percorso Tpl, che ho accolto favorevolmente. Crescere Insieme è soddisfatto di questo risultato, che porrà fine ai disagi vissuti da intere famiglie del nostro territorio”.

“Con questa approvazione, – conclude Severini – finalmente gli abitanti di Aranova potranno mandare i propri figli a scuola con il Tpl, senza essere costretti ad accompagnarli o a farli accompagnare. Inoltre, gli abitanti delle ‘Muracciole’ e di Via Carlo Anfosso potranno raggiungere senza problemi i servizi primari che sono collocati al centro di Aranova”.

