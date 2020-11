Week end per bambini, la Scienza divertente… nei parchi Roma

Roma – Si rinnova questo fine settimana il progetto “Scienza in città”, realizzato dall’Associazione Scienza Divertente Roma, con il finanziamento del Municipio Roma VIII e la collaborazione della libreria Eco di Fata. Lo scopo, in questo periodo di chiusure dovute al Covid, è quello di offrire ai bambini, alle famiglie, ai giovani una proposta culturale di qualità, che permetta un intrattenimento semplice ma coinvolgente e che porti la scienza vicina alle persone.

Gli appuntamenti sono del tutto gratuiti, ma è necessaria la prenotazione, e si svolgeranno all’aperto nel quartiere Montagnola, rispettando tutte le norme relative al covid19.

Libri da (e)sperimentare si svolge nel Parco Falcone e Borsellino la mattina di sabato 28 e domenica 29 novembre ed è “studiato” per i bambini dai 4 agli 11 anni. In gruppi poco numerosi, i piccoli potranno ascoltare le letture ad alta voce, curate dalle libraie della libreria Eco di Fata e alternarle con divertenti esperimenti scientifici a tema proposti dai simpatici scienziati di Scienza Divertente. Ogni giorno si toccherà un tema diverso, attraverso i libri e gli esperimenti: l’autunno, i fenomeni atmosferici, i colori, l’acqua sono gli argomenti delle quattro mattinate.

Nei pomeriggi di venerdì 27 e sabato 28 novembre ci si potrà prenotare per i coinvolgenti esperimenti degli “scienziati in cargo-bike”, rivolti a bambini e famiglie, ma non solo: tutti possono scoprire quanto la scienza sia vicina alla nostra vita quotidiana (in cucina, in casa, per strada) e soprattutto quanto possa essere sorprendente! La cargo bike si troverà presso il Parco Falcone e Borsellino.

Due scienziati allestiranno dunque un piccolo “laboratorio di strada” grazie ad una bicicletta con carrello che si trasforma in tavolino. Ogni famiglia avrà a disposizione 10 minuti ricchi di esperimenti sorprendenti e coinvolgenti.

Lo sottolineiamo ancora una volta: vista l’emergenza dovuta al coronavirus, è obbligatoria la prenotazione e una sola famiglia alla volta potrà avvicinarsi alla cargo bike per sperimentare. Tutti i materiali saranno sanificati tra una famiglia e l’altra.

Per tutti gli appuntamenti la prenotazione è obbligatoria tramite il sito Eventbrite, oppure inquadrando il QR code presente sulla locandina.

Il calendario degli appuntamenti

Venerdì 27 novembre – Piazzale Caduti della Montagnola – ore 15.00-18.00 – scienziati in cargo bike

Sabato 28 novembre – parco Falcone e Borsellino – ore 10.00 e ore 11.30 – libri da (e)sperimentare

Sabato 28 novembre – Piazzale Caduti della Montagnola – ore 15.00-18.00 – scienziati in cargo bike

Domenica 29 novembre – parco Falcone e Borsellino – ore 10.00 e ore 11.30 – libri da (e)sperimentare

L’Associazione Scienza Divertente Roma ha come obiettivo statutario la promozione della cultura scientifica attraverso un approccio esperienziale e pratico. Scienza Divertente Roma propone programmi interattivi scientifici per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni con una metodologia esperienziale e coinvolgente. L’Associazione è parte del network mondiale Nutty Scientists, che in oltre 20 anni di attività ha insegnato a divertirsi con la scienza ad oltre 15 milioni di bambini nel mondo.

Come prenotarsi

Per informazioni:

https://roma.scienza-divertente.com/scienziati-spaventosi/

roma.scienza-divertente.com

Associazione Scienza Divertente Roma: 389.1190362

roma@scienza-divertente.com