Buoni spesa a Terracina, Tintari e Di Tommaso: “Saranno erogati appena disponibili”

Terracina – “Appena saranno disponibili, i fondi stanziati dal Governo con il Decreto del 23 novembre verranno certamente erogati ai cittadini aventi diritto”. Questa la risposta del sindaco Roberta Tintari alle sollecitazioni arrivate dal consigliere Sara Norcia in merito al cosiddetto Decreto Ristori-ter dell’Esecutivo.

“Ad oggi – spiega il Sindaco – non è arrivato alcun finanziamento governativo ed è anche comprensibile visto che il provvedimento è stato licenziato appena tre giorni fa. Il Comune di Terracina è già organizzato per l’erogazione dopo l’ottima esperienza della scorsa primavera che, grazie al lavoro dell’Azienda Speciale, ci ha consentito di distribuire i buoni spesa attraverso una carta di credito ricaricabile e anonima.

Quelle carte sono ovviamente ancora attive e costituiranno uno strumento prezioso anche in questa circostanza. Rivedremo probabilmente i criteri, cercando di allargare il più possibile la platea dei beneficiari, sempre in considerazione della somma che spetterà al nostro Comune”.

“Ci sentiamo di tranquillizzare il consigliere Norcia – conclude Tintari – circa la sensibilità di questa Amministrazione e la sua volontà di procedere celermente non appena le risorse saranno disponibili”.

“L’assessorato è pronto a fare la sua parte – conferma l’assessore ai Servizi Sociali Alessandro Di Tommaso -. Il sostegno alle necessità dei cittadini più bisognosi rimane una priorità, soprattutto in questo tempo caratterizzato dall’emergenza Covid che ha accentuato le situazioni di disagio di tante famiglie.

Proprio in questi giorni l’Azienda Speciale ha vissuto due passaggi sostanziali che ne garantiscono la piena operatività con obiettivi precisi e strumenti adeguati: è stato infatti approvato il Bilancio dell’Azienda ed è stato nominato il nuovo cda, composto dal Presidente Vincenzo De Nigris e dai consiglieri Antonella Caporossi ed Emanuela Rossi. Approfitto per rivolgere a loro i sinceri auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione”.

Per quanto riguarda la specifica questione dei buoni spesa, “ci sentiamo di tranquillizzare i cittadini – conclude Di Tommaso – circa la rapidità e la massima trasparenza gestionale dell’erogazione dei buoni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina