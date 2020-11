Covid-19, contagi in aumento a Santa Marinella. Tidei: “Pronto a chiudere la città”

Santa Marinella – Sale anche a Santa Marinella il numero di contagi legati al Covid-19. Il bollettino della Asl Roma 4 segna 98 casi positivi nel comune.

“Non ci sono più parole. Chi non lo ha capito fino ad ora non lo capirà più: se siete positivi, non positivi, asintomatici, con sintomi, in ogni caso dovete mantenere assolutamente le distanze e mettere la mascherina. Se la curva continua a salire, e salirà, siamo costretti a chiudere la città”. Con queste parole in un video di Facebook il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei lancia un’appello a tutti i cittadini del comune.

“Dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri concittadini – continua -. La maggior parte di loro si attiene alle regole. Molti locali e attività commerciali anche, però c’è tanta altra gente che non rispetta queste regole. Le raccomandazioni non servono più a niente. Probabilmente supereremo i 100 casi. Metteremo in campo del volontariato, 30 o 40 persone della Protezione Civile per controllare nei luoghi di assembramento la situazione”.

Tidei alla fine si rivolge in particolare ai giovani: “Salvaguardate la vostra salute, quella dei vostri amici e della vostra famiglia”.

