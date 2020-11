Fiumicino, incontro telematico tra Anselmi e Venchi: “Convocato anche il Tavolo del Lavoro”

Fiumicino – “Lo scorso mercoledì 25 novembre 2020, ho avuto una riunione su piattaforma telematica con alcuni rappresentanti dell’azienda Venchi in merito alla questione dei trasferimenti al nord dei lavoratori del punto vendita in aeroporto, di cui ero stata messa a conoscenza di recente da alcune sigle sindacali”. Lo dichiara l’assessore a Lavoro e Pari opportunità Anna Maria Anselmi.

“Ho chiesto alla Venchi – spiega l’Assessore – di rivedere la propria posizione in merito allo spostamento di 11 dipendenti dal negozio di Fiumicino al Nord Italia. Di questi 10 sono lavoratrici part-time con figli, con gli inevitabili disagi per le famiglie coinvolte. L’azienda si è dimostrata disponibile a valutare quanto richiesto, in coordinamento con il sindacato.

A tal proposito ho anche convocato per il 10 dicembre 2020 il Tavolo del Lavoro, a cui abbiamo invitato anche Regione Lazio e Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico, che hanno già affrontato la questione a seguito di alcune interrogazioni parlamentari”.

“Come per altre vicende simili – conclude Anselmi – seguirò da vicino il suo sviluppo e ne terrò informati i lavoratori della Venchi e le sigle sindacali coinvolte”.

