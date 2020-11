Fiumicino, lavori alla condotta idrica: via del Pesce Luna a senso unico alternato per un mese

Fiumicino – “A partire da lunedì 30 novembre inizieranno i lavori per la sostituzione di circa 880 metri di conduttura idrica su via del Pesce Luna e delle prese di ingresso per le varie traverse. Era un intervento necessario poiché spesso su queste strade avevamo ingenti perdite d’acqua. I lavori dureranno circa un mese e prevedono, al termine del posizionamento della nuova condotta, il rifacimento completo della strada. Per tutto il periodo sarà istituito un senso unico alternato“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

