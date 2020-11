Il programma della Diamond League: a Roma il 4 giugno con il Golden Gala

La Wanda Diamond League nel 2021 è pronta a tornare con un programma completo. Un viaggio in quattro continenti che prevede 14 tappe, da maggio a settembre, nel principale circuito di meeting internazionali.

Per l’appuntamento italiano, il Golden Gala di Roma, la data è quella di venerdì 4 giugno: sarà la terza riunione del calendario e la prima su suolo europeo. La finale si svolgerà invece nella città svizzera di Zurigo in due giornate, 8 e 9 settembre.

Alla sua dodicesima edizione e dopo la versione ridotta dell’ultima stagione a causa della pandemia, la Diamond League 2021 prenderà il via il 23 maggio a Rabat, in Marocco, per andare avanti il 28 maggio a Doha, in Qatar. Il circuito arriverà in Europa all’inizio di giugno con il Golden Gala, poi Oslo una settimana più tardi e tre riunioni nella prima metà di luglio: Stoccolma, Montecarlo, Londra. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, altre sette meeting: due in Cina (tra cui Shanghai), la tappa statunitense di Eugene, quindi Losanna, Parigi e Bruxelles.

Nei primi 13 appuntamenti gli atleti potranno guadagnare i punti per qualificarsi alla finale di Zurigo dove sarà in palio il Diamond Trophy per ogni disciplina e i vincitori saranno incoronati campioni della Wanda Diamond League. Al momento il programma è provvisorio e potrebbe subire modifiche, in base alla situazione sanitaria a livello mondiale.

Wanda Diamond League 2021

Rabat (Marocco), 23 maggio

Doha (Qatar), 28 maggio

Roma (Italia), 4 giugno

Oslo (Norvegia), 10 giugno

Stoccolma (Svezia), 4 luglio

Montecarlo (Monaco), 9 luglio

Londra (Gran Bretagna), 13 luglio

Shanghai (Cina), 14 agosto

Eugene (Usa), 21 agosto

Cina (sede da definire), 22 agosto

Losanna (Svizzera), 26 agosto

Parigi (Francia), 28 agosto

Bruxelles (Belgio), 3 settembre

Zurigo (Svizzera), 8-9 settembre

(fonte@fidal.it)