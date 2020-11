Ostia – “I marciapiedi del X Municipio risultano impraticabili a causa di buche, avvallamenti, radici sporgenti e vegetazione incolta. Nei giorni scorsi, ci è stata segnalata una situazione di particolare gravità in via Diego Simonetti, ad Ostia, dove il camminamento è sostanzialmente inagibile, soprattutto per anziani e disabili”. Lo dichiara in una nota stampa Pietro Malara, capogruppo di Fratelli D’Italia nel X Municipio.

“Inoltre, – prosegue il Capogruppo – i media locali continuano a riportare notizie di seri infortuni riconducibili al dissesto dell’asfalto: l’ultimo episodio ha riguardato una donna di 80 anni, vittima di una rovinosa caduta in via Ferdinando Acton. Spesso i pedoni preferiscono camminare in strada, costeggiando i veicoli in sosta, ma in questo modo si espongono ad altri rischi.

Per questo, ho presentato un ordine del giorno con il quale si chiede alla Giunta e all’Assessore competente di provvedere con sollecitudine alla messa in sicurezza dei marciapiedi, dando priorità ai luoghi che presentano le criticità maggiori. Dopo quasi cinque anni di inerzia completa dell’amministrazione capitolina e tre anni di vuoti annunci da parte dell’armata messa in piedi dalla presidente Di Pillo, finalmente si sta intervenendo con alcune opere di manutenzione stradale”.

“Purtroppo, il tempo è quasi scaduto – conclude Malara – e i lavori in corso potrebbero sembrare un escamotage di campagna elettorale pagata con i soldi dei contribuenti. Gli amministratori locali pensano così di porre rimedio alle loro prolungate mancanze, ma i cittadini non si faranno abbindolare da chi continua ad elargire slogan privi di qualsiasi sostanza”.

