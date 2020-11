Roma, a spasso per Vigna Clara con una mannaia nascosta dietro la schiena: denunciato

Roma – Nella notte, i carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio, nel corso di un servizio di pattuglia, sono stati allertati da un addetto in servizio ad una stazione di servizio di Corso Francia dove, pochi istanti prima, si era presentato un uomo, evidentemente su di giri, che aveva chiesto insistentemente degli alcolici.

Messo alla porta, lo sconosciuto ha proseguito nella sua insolita camminata solitaria lungo la strada. Ottenuta la descrizione del sospettato, i carabinieri lo hanno intercettato poco lontano: l’uomo, un 35enne originario del Brasile, ma domiciliato da tempo a Roma e già conosciuto alle forze dell’ordine, durante il controllo, è stato trovato in possesso di una mannaia di 18 centimetri, nascosta dietro la schiena, e di un cacciavite infilato nella scarpa sinistra.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere e la sanzione ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020, in tema di misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, per aver violato il coprifuoco.

