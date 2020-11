Tamponi in ritardo, da Codici arriva la diffida per la Asl Roma 3

Dopo il caos tamponi (leggi qui), l‘associazione Codici ha inviato una diffida alla Asl Roma 3, chiedendo al tempo stesso un’ispezione alla Regione Lazio, sulla scia delle segnalazioni prevenute da cittadini che da settimane attendono di ricevere i risultati del test effettuato presso il drive in di Casal Bernocchi e lamentano anche difficoltà nel mettersi in contatto con i numeri di assistenza.

“Stiamo trattando casi in cui l’attesa supera le tre settimane – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – un ritardo inaccettabile. Pensiamo solo alle condizioni in cui si trovano le persone, le paure con cui devono convivere da giorni. Per non parlare poi dei disagi, tra chi è costretto all’isolamento per non entrare in contatto con i parenti e chi non può recarsi al lavoro. Abbiamo inviato una diffida alla Asl Roma 3. Vogliamo sapere come è stato organizzato il servizio tamponi per quanto riguarda sia l’effettuazione degli esami che la comunicazione delle risposte, e quali procedure di protezione sanitaria da attuare nei confronti dei positivi sono state individuate. Inoltre, abbiamo invitato la Regione Lazio a fare un’ispezione. Si è creata una situazione gravissima, su cui è necessario un intervento rapido ed efficace”.

“E sia ben chiaro – conclude Giacomelli – siamo pronti a tutelare i diritti dei cittadini anche nelle sedi giudiziarie competenti e con un’azione di classe, affinché vengano accertate le responsabilità di chi ha prodotto questa situazione, risarcendo i cittadini per i gravi disagi subiti”.

Sono tante le segnalazioni sul ritardo dei risultati dei tamponi che stanno arrivando a Codici, impegnata a fornire assistenza. È possibile mettersi in contatto con l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

