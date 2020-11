Trano: “Tutti uniti per sostenere la Pedemontana di Formia”

Formia – “Quando c’è in gioco il futuro del territorio non ci possono essere divisioni dovute alle diverse appartenenze politiche né possono essere eretti steccati ideologici. La Pedemontana di Formia è fondamentale per far uscire il basso Lazio dall’isolamento, deve diventare un obiettivo concreto e condiviso e a tal fine, volendo presentare un emendamento alla Legge di bilancio utile alla realizzazione dell’opera, ho chiesto ai colleghi, partendo dai parlamentari pontini, di firmarlo insieme e insieme di lottare per riuscire a ottenere un simile risultato.

A dichiararlo Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera. “Non servono le polemiche: per realizzare un’opera attesa da troppi anni servono fatti concreti. Servono i fondi necessari a completare il finanziamento di questa infrastruttura. Abbiamo un’occasione unica per dimostrare quanto teniamo alla nostra gente, al benessere di chi vive nel sud pontino e allo sviluppo del Lazio meridionale.

Ho già avuto riscontri positivi dai colleghi Claudio Durigon, Francesco Zicchieri, Giorgia Meloni e Paolo Barelli, e dai senatori Claudio Fazzone, Marinella Pacifico e Nicola Calandrini. Questo non sarà l’emendamento Trano, ma dovrà essere l’emendamento sud pontino”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia