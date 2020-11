Via della Veneziana, Severini: “Approvata mozione sulla messa in sicurezza. Basta con gli incidenti”

Fiumicino – “Dopo innumerevoli segnalazioni, finalmente è stata accolta la richiesta di messa in sicurezza di Via della Veneziana. Ieri in Consiglio è stata approvata la mia mozione in cui sottolineavo la pericolosità di quel tratto stradale, che coinvolge anche Viale di Porto e Via Castellammare”. A dichiararlo in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Si tratta – spiega il Capogruppo – di uno degli ingressi più trafficati nella località di Fregene, nonché scenario di numerosi incidenti stradali anche molto recenti (leggi qui), provocati dalla fuoriuscita di animali dall’Oasi di Macchiagrande a causa della recinzione deteriorata o mancante”.

“L’approvazione della mozione, – conclude Severini – che è stata integrata con l’emendamento della maggioranza, è un risultato importante che porterà più sicurezza sulle strade del nostro territorio, garantendo l’incolumità pubblica, ma salvaguardando allo stesso tempo la fauna selvatica”.

