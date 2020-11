Da Fiumicino ad Alghero con la valigia carica di mascherine contraffatte: denunciato

Fiumicino – È atterrato all’aeroporto di Alghero con in valigia 990 mascherine chirurgiche con il marchio CE contraffatto. Un uomo, di origine bengalese, in arrivo dal Bangladesh via Fiumicino, è stato fermato e denunciato dai funzionari dell’Agenzia delle dogane in servizio nello scalo “Riviera del corallo”.

Controllando il suo bagaglio i funzionari hanno verificato le mascherine, che sono risultate non conformi alle norme: avevano impresso un marchio CE fasullo e erano prive dell’attestato di conformità previsto del decreto legislativo 46/97. L’uomo è stato denunciato e le mascherine sono state sequestrate. (fonte: Ansa)