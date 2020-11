Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: domenica di eventi in streaming a Cerveteri

Cerveteri – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri ha organizzato per domenica 29 novembre un pomeriggio di appuntamenti culturali che verranno diffusi in modalità streaming direttamente dai locali del Granarone, necessariamente chiuso al pubblico così come previsto dalle vigenti normative.

“Quest’anno purtroppo non è stato possibile realizzare iniziative in cui potessimo coinvolgere attivamente la cittadinanza, sempre attenta e partecipe al programma che sempre proponiamo in questa circostanza – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – ma non volevamo far trascorrere questa ricorrenza così importante, su un tema sempre drammaticamente attuale e che proprio nella Giornata del 25 Novembre ha visto allungarsi l’elenco delle Donne uccise dall’inizio dell’anno, senza svolgere ugualmente delle iniziative che unissero cultura e sociale.

Ci saranno dei contributi video, delle letture, musica, raffinata anticipazione del concerto che come ogni domenica proporrà l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, che questa volta vedrà esibirsi Giampaolo Ascolese con un meraviglioso ensemble musicale”.

Ricco il programma, che avrà inizio alle ore 16:30. Si parte con la proiezione del video “Realtà e Riflessioni”. Seguirà l’esibizione al pianoforte del M° Francesco Pastore che eseguirà “The Sound of Dreams” con musiche originali di Federico Brini.

Seguirà un omaggio al grande Maestro Gigi Proietti con il monologo “Educazione Sessuale”. A seguire, l’attore Miro Landoni leggerà “Questo Amore”, poesia di Jaques Prevert. Chiude la prima parte di iniziative, la proiezione del video “Donne in Cerchio” e una nuova esibizione al pianoforte del M° Francesco Pastore. Alle 17:30 spazio alla musica di Giampaolo Ascolese, concerto per vibrafoni e batteria.

Collaborano alla realizzazione dell’evento, l’Associazione Auser e l’Orchestra Sinfonica Rossellini. Tutti gli eventi si potranno seguire in streaming collegandosi al canale YouTube “Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini” e all’omonima pagina Facebook.

I link dove seguire l’evento sono:

https://www.facebook.com/OrchestraRossellini/live

https://www.facebook.com/federicabattafaranoassesore/?ti=as

https://youtube.com/channel/UC1oECpl8hRJ9pErwcHXIRqQ

https://www.instagram.com/federicabattafarano/

https://www.twitch.tv/orchestrarossellini