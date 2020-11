Ladispoli, sorpreso in casa con hashish e cocaina: in manette pusher 25enne

Ladispoli – Scoperto in casa con 250 grammi di hashish e 58 grammi di cocaina. È successo a Ladispoli, dove i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitavecchia unitamente ai militari della Stazione di Ladispoli, hanno messo a segno un’operazione che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo dell’autovettura condotta dal pusher un 35enne italiano, e dopo un’attenta e minuziosa perquisizione personale e veicolare, lo hanno trovato in possesso di 2 grammi di cocaina.

A quel punto i militari hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione al termine della quale hanno rinvenuto 250 grammi di hashish e 56 grammi di cocaina.

Quanto rinvenuto, che immesso nel mercato della droga avrebbe fruttato migliaia di euro, è stato sottoposto a sequestro, e terminati gli accertamenti, il pusher è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 73 del D.p.r. 309/90.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

