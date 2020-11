L’iniziativa #Ioleggoperché arriva ad Ardea: al via la donazione di libri alle scuole

Ardea – Arricchire il patrimonio della biblioteca scolastica dell’Istituto comprensivo Ardea II attraverso una donazione di libri. Il movimento civico Ardea Domani aderisce all’iniziativa #Ioleggoperché promossa dall’Associazione Italiana Editori (Aie) per avvicinare i più giovani alla pratica quotidiana della lettura.

“Partecipare è semplice – spiega il Movimento in una nota -: fino a domani, domenica 29 novembre basta scegliere un libro, acquistarlo e donarlo ad una scuola iscritta all’iniziativa. Sul nostro territorio ha aderito l’Istituto comprensivo Ardea II, a cui abbiamo voluto effettuare una donazione simbolica in libri, per un valore complessivo di 50,00 euro”.

“Giunto alla sua settima edizione – prosegue Ardea Domani -, #Ioleggoperché è un progetto sociale che ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche, luoghi di cultura per eccellenza dove accendere la passione per la lettura nei più piccoli. Per aderire basta recarsi in libreria o fare una donazione online”.

“Rafforziamo così il patrimonio delle nostre scuole aggiungendo un altro tassello per il futuro dei nostri figli. Vi ricordiamo che è online il questionario che abbiamo lanciato per capire i bisogni delle famiglie e degli studenti, fotografando nel dettaglio criticità e potenzialità delle nostre scuole e delineando proposte e priorità”.

