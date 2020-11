X Municipio, Possanzini: “Col piano freddo quest’Amministrazione ha toccato il fondo”

Ostia – “Nel nostro Municipio il piano freddo (leggi qui) è diventato una commedia che, purtroppo, non fa ridere nessuno. Ogni anno c’è un intoppo, ogni anno c’è un problema, un’incomprensione o quant’altro”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio.

“Quest’anno, poi, siamo arrivati proprio al capolavoro finale. Il Municipio X – spiega Possanzini – ha deciso di fare cento passi indietro prevedendo di scaricare interamente sulle associazioni di volontariato le responsabilità logistiche e organizzative del piano freddo. Le associazioni che verranno selezionate dovranno gestire dei soldi pubblici, al fine di organizzare l’accoglienza delle persone senza fissa dimora del nostro territorio, stringendo accordi con imprenditori privati, proprietari di hotel e ostelli. Non basta. Per partecipare è necessario rispondere ad una manifestazione di interesse pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Roma, ovviamente nel silenzio generale, praticamente senza che nemmeno le associazioni interessate ne avessero notizia. Si legge, nell’Avviso, che le associazioni di volontariato che decideranno partecipare dovranno dimostrare di aver realizzato un fatturato in servizi analoghi, riferito agli ultimi tre anni di esercizio finanziario, non inferiore a 76mila e cinquecento euro. Iva esclusa”.

“Naturalmente gli assessori competenti non hanno nulla da dire. A questo punto ci chiediamo a cosa serve un assessore competente ai Servizi Sociali, a cosa servono le Istituzioni, se poi la logistica e l’organizzazione dell’assistenza delle persone senza fissa dimora viene interamente delegata ad associazioni di volontari e imprenditori privati utilizzando, fra l’altro, procedure come quella descritta e filtri come quelli presenti nella manifestazione di interesse. No, è inaccettabile ciò che è accaduto. E’ necessario, a garanzia che l’unico interesse prevalente sia quello pubblico, che le istituzioni municipali, in particolare l’assessore competente, siano parte attiva nella gestione logistica e organizzativa del piano freddo. Su questo tema presenteremo in Municipio un documento. Quando le Istituzioni fanno un passo indietro non è mai una buona giornata, soprattutto per le persone più fragili”, conclude Possanzini.

