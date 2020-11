Alla guida della propria auto ubriaco, 30enne di Latina denunciato

Latina – Nella serata di ieri, 28 novembre, i carabinieri della Compagnia di Latina, Sezione Radiomobile, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di Latina.

L’uomo è stato fermato a bordo della propria autovettura e sottoposto a verifiche personali è stato riscontrato che si trovava in evidente stato di alterazione alcolica.

Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello previsto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.