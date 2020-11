Beccato mentre cedeva la cocaina: 43enne di Minturno in manette

Minturno – Nella nottata appena trascorsa, tra il 28 e il 29 novembre, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia dei carabinieri di Formia, finalizzato a contrastare reati in genere è stato arrestato un 43enne di Scauri Minturno, disoccupato, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il 43enne è stato sorpreso a cedere 2,7 grammi di cocaina a un 25enne di Gaeta, disoccupato, quest’ultimo è stato segnalato alla competente Prefettura di Latina.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare nei confronti del 43enne è stato rinvenuto materiale utile per il confezionamento di stupefacente e la somma contante di 500 euro, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso dello stesso servizio coordinato sono stati denunciati a piede libero:

Un 48enne di Santi Cosma e Damiano, gravato da precedenti di polizia poiché sorpreso alla guida sprovvisto di patente poiché già ritiratagli;

Un 29enne, residente a Minturno poiché sorpreso alla guida di un motociclo, poi sequestrato, sprovvisto di patente poiché mai conseguita.

Un 37enne di Cosma e Damiano, gravato da precedenti di polizia poiché sorpreso alla guida di un motociclo, poi sequestrato, sprovvisto di patente poiché già ritiratagli

Un 26enne di Minturno poiché sorpreso alla guida di autovettura ed essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti dell'uso di sostanze stupefacenti. Patente di guida ritirata;

Un 23enne di Gaeta, disoccupato, gravato da precedenti di polizia per aver fornito false generalità agli operanti durante un controllo;

Un 22enne di Milano, disoccupato, poiché sorpreso alla guida di un'autovettura con tasso alcolemico superiore alla norma. Patente di guida ritirata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

