Fiumicino, incidente su Coccia di Morto, donna in codice rosso

Fiumicino – Grave incidente oggi 29 novembre 2020 in via Coccia di Morto a Fiumicino. Nel tardo pomeriggio un scontro frontale tra due automobili ha richiesto l’intervento del personale sanitario Ares 118 e dell’automedica.

Secondo le prime informazioni sembrerebbe che a seguito dell’incidente una delle due auto coinvolte sarebbe andata a scontrarsi contro un palo, la donna a bordo sarebbe rimasta incastrata all’interno della vettura.

Per trarre fuori dall’auto la donna è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto rimuovere il sedile della vettura per procedere poi all’estricazione della vittima, che ha subito la frattura scomposta del femore ed è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.

Sul posto anche la Cobra Car, che ha liberato la sede stradale dalle auto coinvolte, consentendo il ripristino della normale circolazione stradale.

