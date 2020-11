Giro (FI): “La pista ciclabile di Ostia deve essere modificata subito”

Ostia – “Le immagini tratte dal video del consigliere Paolo Ferrara sul suo profilo Facebook dimostrano l’assoluta pericolosità del nuovo sistema di viabilità scaturito dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile sul lungomare di Ostia”. Così, in un post su Facebook, il senatore di Forza Italia Francesco Giro.

“Col parcheggio lineare (sempre vuoto d’inverno) posizionato fra la corsia di marcia delle auto e la ciclabile, i guidatori indisciplinati sono spinti al sorpasso sulla destra (fuorilegge) e ad invadere lo stesso parcheggio lineare (vuoto d’inverno), causando pericolo per l’incolumità dei ciclisti e dei pedoni stessi”, spiega Giro.

“Regola d’oro nel progettare e realizzare sistemi di viabilità è la mitigazione del rischio anche in presenza di condotte illecite alla guida! Un’ovvietà. La pista ciclabile di Ostia, peraltro transitoria e dunque sperimentale, deve essere modificata subito“, conclude.

