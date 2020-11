Saifo: “Il Consiglio comunale di Fiumicino unito sulla Liburna”

Fiumicino – Il Comitato Promotore Saifo esprime grande soddisfazione nell’apprendere che la mozione presentata da tutti i gruppi consiliari, per il completamento della Liburna è stata votata all’unanimità.

“La mozione – spiega Saifo – decide che su questo modello di nave romana a grandezza naturale, cui sta lavorando da circa due decenni la famiglia Carmosini, i lavori possano riprendere. Per il Comitato Saifo è un altro passo avanti affinché la Liburna possa diventare un simbolo del futuro turistico della città della sua storia e delle sue peculiarità artistiche e ambientali.

Siamo certi che il Sindaco Esterino Montino accoglierà le proposte contenute e farà quanto nelle possibilità dell’amministrazione comunale per reperire dal prossimo bilancio le risorse necessarie per riqualificare l’area e acquistare nuovo legname per riprendere i lavori.

Facciamo anche appello ai Consiglieri regionali, che hanno già mostrato sensibilità e attenzione, per spingere la Regione Lazio a stanziare risorse verso il Comune per acquistare e posizionare una tensostruttura a protezione dell’opera.

Il Comitato Saifo sta intanto lavorando per raccogliere fondi sulla rete con il crowdfunding, per il completamento finale dell’opera”.